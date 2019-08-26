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Ежегодная конференция учителей Бишкека пройдет в школе "Газпрома"

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- Оксана Гут
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27 августа с 10 утра на базе школы "Газпрома" начнет свою работу ежегодная конференция учителей и руководителей образовательных организаций столицы "Современные векторы развития современного образования Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках конференции педагоги поделятся новыми методиками в обучении детей, подведут итоги прошедшего учебного года, обсудят перспективы развития муниципальной образовательной системы в 2019-2020 учебном году.

В работе августовской педагогической конференции примут участие более 400 руководителей и педагогов образовательных организаций города, сотрудники министерства образования и науки КР, мэрии столицы и депутаты Бишкекского городского кенеша.

Также ожидается выставка достижений муниципальной системы образования.


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URL: https://www.vb.kg/381076
Теги:
Министерство образования, мэрия, образование, школа, Бишкек, Кыргызстан
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