Ежегодная конференция учителей Бишкека пройдет в школе "Газпрома"

27 августа с 10 утра на базе школы "Газпрома" начнет свою работу ежегодная конференция учителей и руководителей образовательных организаций столицы "Современные векторы развития современного образования Кыргызстана". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках конференции педагоги поделятся новыми методиками в обучении детей, подведут итоги прошедшего учебного года, обсудят перспективы развития муниципальной образовательной системы в 2019-2020 учебном году.

В работе августовской педагогической конференции примут участие более 400 руководителей и педагогов образовательных организаций города, сотрудники министерства образования и науки КР, мэрии столицы и депутаты Бишкекского городского кенеша.

Также ожидается выставка достижений муниципальной системы образования.