Мамасалиев: Вопрос об отставке Абылгазиева закрыт как минимум до 2020 года

Вопрос о возможной отставке правительства Мухаммедкалый Абылгазиева закрыт как минимум до 2020 года. Таким мнением с VB.KG поделился эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев.

Политолог ответил на несколько вопросов редакции, в том числе - стоит ли ждать обострения политической ситуации осенью?

- У нас практически не произошло традиционного политического отпуска, который проходит в Кыргызстане в период с июля по сентябрь месяц, из-за событий в Кой-Таше. В связи с этим в обществе сейчас наблюдается определенная усталость от напряжения, люди просто устали от политики. Поэтому сентябрь с политической точки зрения, я думаю, будет рутинным, ни каких резких движений ждать очевидно не стоит, - считает эксперт.

А как же прогнозы отдельных экспертов об отставке правительства и политической реанимации Омурбека Бабанова?

- После того, как премьер-министр заявил об предстоящем увеличении зарплат учителям на 30%, а это чтобы вы понимали 120 тысяч бюджетников, вопрос о возможной отставке Абылгазиева закрыт как минимум до 2020 года. Нужно понимать, что такое громкое и серьезное заявление о предстоящем повышении зарплат работникам сферы образования, мог сделать и сам президент Жээнбеков, чтобы укрепить свои позиции, но он решил укрепить главу правительства, этим, по-моему, все сказано.

А что касается Омурбека Бабанова, то его сегодняшним приоритетом является решение вопроса по возбужденным уголовным делам. Как долго это все продлится сказать сейчас трудно. Если он этот вопрос решит положительно, то это откроем ему дорогу для участия на предстоящих парламентских выборах, - заключил Мамасалиев.