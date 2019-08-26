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Минтранс о ходе строительства дороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт

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- Оксана Гут
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Завершена шероховатая поверхностная обработка с 64 по 74 км автодороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт – Граница КНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

Отмечается, что эти работы были начаты в августе.

- Сейчас завершены 10 км, а по плану предусмотрено всего 21,5 км. На остальных 11,5 км работы продолжаются и будут завершены 15 сентября текущего года, - цитирует пресс-служба ведомства начальника ДЭУ №34 МТиД КР Дуйшонкула Султанова.

Кроме этого на стадии завершения строительство надземного пешеходного перехода на 72 км упомянутой дороги. Также завершается устройство осевых барьерных ограждений на 51,53 и 65 и 68 км.

Также в Год развития регионов и цифровизации страны завершено устройство асфальтобетонного покрытия в селе "11 жылга" по автодороге Орловка-Маданият – Шамшы 1км и в селе Чолпон по автодороге Кен-Булун-Винсовхоз 1-км.


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URL: https://www.vb.kg/381087
Теги:
Балыкчы, граница, Нарын, перекрытие дорог, строительство, Бишкек, Кыргызстан, Минтранском
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