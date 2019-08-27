Максат Мамытканов: Кыргызстану нужно менять систему и психологию власти

В Кыргызстане окончательно назрела необходимость реформ. Об этом VB.KG сообщил экономист Максат Мамытканов.

Однако для их реализации нужно изменить психологию политических элит.

- Самая большая проблема нашей страны в том, что политическая и государственная система не может генерировать появление настоящих элит. Это происходит из-за того, что последние не могут определить главную задачу – какой Кыргыстан мы строим и чего мы хотим добиться через двадцать- пятьдесят лет? - отметил он.

Президенты периодически делают заявления о борьбе с коррупцией. Но они уже набили оскомину всем, как экспертам, так и народу.

- Такие заявления делал и Аскар Акаев, и Курманбек Бакиев, и Алмазбек Атамбаев. То есть, они повторяются на всем протяжении независимости. А все потому, что эта система государства. Сейчас же к ней прибавился еще региональный трайбализм. А значит, какую бизнес-элиту не приведи во власть, толку нет. Никто из них не смогу показать в масштабах КР какого-либо прорывного экономического проекта. Зато много денег выгнали в офшоры. Но вечно это не может продолжаться. Это наглядно показывают наши революции. Поэтому, надо срочно менять философию во власти. И лучше делать это цивилизованным способом,- заключил Мамытканов.