Состояние Сапара Исакова. Сегодня врачи проведут еще один консилиум

Врачи Национального госпиталя сегодня проведут еще один консилиум, на котором рассмотрят дальнейшее лечение экс-премьер-министра Сапара Исакова.

Состояние Сапара Исакова оценивается как удовлетворительное, но он жалуется на сильные головные боли, головокружение и слабость. Врачи корректируют его лечение и проводят дополнительные исследования. Инсульт исключили с самого начала и сейчас ситуация не меняется, но Сапару Исакову нужно время, чтобы прийти в себя, - прокомментировала VB.KG пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

По ее словам, медики не дают прогнозов, когда состояние бывшего премьер-министра улучшится.

- Сапар Исаков получает необходимое лечение, но организму нужно дать время, - сказала Жылдыз Айгерчинова.

Напомним, Сапар Исаков более года находится под арестом в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции по нескольким эпизодам. 16 августа, в связи с ухудшением состояния его здоровья, бывшего премьер-министра перевели из следственного изолятора в больницу.