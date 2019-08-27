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Состояние Сапара Исакова. Сегодня врачи проведут еще один консилиум

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- Екатерина Улитина
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Врачи Национального госпиталя сегодня проведут еще один консилиум, на котором рассмотрят дальнейшее лечение экс-премьер-министра Сапара Исакова.

Состояние Сапара Исакова оценивается как удовлетворительное, но он жалуется на сильные головные боли, головокружение и слабость. Врачи корректируют его лечение и проводят дополнительные исследования. Инсульт исключили с самого начала и сейчас ситуация не меняется, но Сапару Исакову нужно время, чтобы прийти в себя, - прокомментировала VB.KG пресс-секретарь Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчинова.

По ее словам, медики не дают прогнозов, когда состояние бывшего премьер-министра улучшится.

- Сапар Исаков получает необходимое лечение, но организму нужно дать время, - сказала Жылдыз Айгерчинова.

Напомним, Сапар Исаков более года находится под арестом в СИЗО ГКНБ по подозрению в коррупции по нескольким эпизодам. 16 августа, в связи с ухудшением состояния его здоровья, бывшего премьер-министра перевели из следственного изолятора в больницу.


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URL: https://www.vb.kg/381095
Теги:
ГКНБ, Минздрав, СИЗО, Сапар Исаков, Кыргызстан, Арест
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Комментарии
Асанова
27.08.2019, 10:51

Господа чиновники которые находятся в "больницах", не забывайте что у вас ноша, ноша - ответить перед народом. Сбросьте эту ношу, ответьте перед народом и болезнь тоже исчезнет. Выздоравливайте, Сапар Джумакадырович!!! И не болейте 

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