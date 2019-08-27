В музее ИЗО пройдет выставка советских художников 30-90-х годов

В Кыргызском Национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева завтра откроется выставка советского изобразительного искусства 30-90-х годов "В мире и согласии. Искусство СССР".

Выставка открывается в канун Дня независимости Кыргызской Республики и призывает к свободе и братству, миру и согласию.

"Традиции нашего изобразительного искусства, традиции гуманизма, народности, сотворчества успешно развивались в СССР и успешно развиваются в изобразительном искусстве Кыргызской республики! Выставка "В мире и согласии. Искусство СССР", это дань уважения старшим поколениям, их наследию и заветам", - говорится в анонсе к мероприятию.

Идея выставки подсказана богатейшей музейной коллекцией. Будут представлены работы художников Белоруссии, Закавказских республик (Азербайджана, Армении, Грузии), Молдавии, Прибалтики (Латвии, Литвы, Эстонии), России, Украины, республик Центральной Азии (Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана).

"Сегодня советское искусство понимается нами как сложное, глубокое и яркое явление международного масштаба. Сегодня соцреализм – это не примитивная агитация и пропаганда. Соцреализм – это выдающиеся произведения изобразительного искусства, позитивные, гуманные, понятные простому народу.

Соцреализм в СССР вобрал в себя многие течения и направления – это национальный реализм 30-х годов, искусство военного времени, суровый стиль 50-60-х, период увлечения модернизмом и авторскими концепциями в 70-80-е годы.

Выставка "В мире и согласии. Искусство СССР" поражает разнообразием стилей и жанров, славными достижениями, талантливыми художниками и громкими именами. За каждым именем – огромный художественный мир, необъятная вселенная. Это разнообразие объединяют общие традиции, общая история, общие темы. Прежде всего, это тема Великой Отечественной войны. В советском искусстве – это главная тема, это память о невосполнимых утратах, дань мужеству и героизму наших родителей.

Немалое место в экспозиции занимает производственная тема. К сожалению, современные художники не уделяют ей должного внимания. А современный зритель будет удивлен тем, как эта пафосная тема умело раскрывается старшими художниками с неожиданной и увлекательной стороны.

Тема труда перекликается с портретами. Этот жанр поражает разнообразием, художникам в СССР были интересны все слои общества, рабочие и интеллектуалы, крестьяне и люди искусства, старики, дети, все они для художника – герои будничных дней.

Живопись, графику, скульптуру, тематические композиции, портреты, пейзажи и натюрморты объединяет, характерная для советского искусства, монументальность. Изобразительное искусство в СССР призывало к миру и согласию и это традиции изобразительного искусства Кыргызской Республики и это мы заберем с собой в будущее, потому что без мира и согласия будущего нет!

Мы надеемся, что сегодня эта выставка прозвучит по-особенному, как дань памяти и как праздник, искусства, культуры и Дня независимости!", - говорится в анонсе мероприятия.