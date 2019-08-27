Садыра Жапарова отпустят на похороны сына из колонии

Экс-депутата ЖК Садыра Жапарова отпустят из колонии на похороны сына. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний.

"Исходя из принципов гуманизма, которое должно проявляться в деятельности органов уголовно-исполнительной системы, в ГСИН принято решение об положительно ответе на заявление представителей Садыра Жапарова. Он получит возможность проводить сына в последний путь", - говорится в сообщении службы.

Напомним, 22 августа сын Садыра Жапарова Дастан Садыр уулу разбился на мотоцикле. Сам политик отбывает срок в колонии за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году.