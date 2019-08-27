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Жээнбеков: Средства от борьбы с коррупцией пойдут в строительство школ

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- Оксана Гут
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В средней школе села Орок Сокулукского района Чуйской области и школе-гимназии № 12 города Бишкек будут построены здания новых корпусов на средства Единого депозитного счета, поступающих в результате борьбы с коррупцией.

Сегодня, 27 августа, с участием Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова состоялась церемония закладки капсул под строительство зданий новых корпусов указанных школ.

На церемониях присутствовали местные жители, учителя, строители.

В селе Орок Сокулукского района Глава государства побеседовал с сельчанами и учителями.

"Из-за внутренней миграции, школы Бишкека, Чуйской и Ошской областей перегружены, нам всем известно об этой большой проблеме. Поэтому мы приняли решение направлять средства Единого депозитного счета на строительство общеобразовательных учреждений и дополнительных к ним корпусов", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент ещё раз отметил, что искоренение коррупции является основной задачей государства.

"Известный государственный Корчубек Акназаров на одной из встреч говорил, что коррупция подобна сорнякам, которые надо вырывать с корнем. Мы будем прилагать все усилия для этого, борьба с коррупцией будет продолжена", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что на встречах с населением в регионах, часто звучат просьбы о строительстве детских садов и школ из-за их нехватки на местах.

"В будущем мы будем направлять средства Единого депозитного счета и на строительство детских садов", - сказал Глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков высказал пожелания, чтобы выпускники новых школ выросли достойными гражданами, которые внесут свой вклад в развитие страны.

На данный момент в средней школе в селе Орок Сокулукского района обучение проводится в три смены, имеется острая потребность в строительстве дополнительного учебного помещения. Новый корпус школы будет состоять из двух этажей и рассчитан на 500 ученических мест.

В школе-гимназии № 12 города Бишкек также есть острая необходимость в расширении учебных помещений. Трехэтажный корпус общеобразовательного учреждения будет рассчитан на 385 мест.

Строительные работы предполагается завершить в 2020 году.

Напомним, что Единый депозитный счет для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, был открыт в июне 2018 года.

При посещении столичных школ Глава государства отмечал, что средства от борьбы с коррупцией будут направляться на строительство общеобразовательных учреждений и новых корпусов к ним.

В результате проведенного мониторинга Министерством образования и науки КР определен первичный перечень 15 школ по республике на 2019 год где будут начаты строительные работы. 7 из них в городе Бишкек, 7 - в Чуйской области и одна в городе Ош.


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URL: https://www.vb.kg/381119
Теги:
президент, строительство, школа, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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