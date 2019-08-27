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Генпрокурора Откурбека Джамшитова пригласили в суд в качестве свидетеля

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- Бакыт Стамов
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Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов приглашен в качестве свидетеля на судебный процесс по делу убийства прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом на своей странице в соцсети написала сестра подозреваемого в убийстве Мелиса Калыкова Дамира Калыкова.

По ее словам, явка в суд генпрокурора предоставит ему возможность воочию убедиться в произволе судей и прокуроров.

"Я, Калыкова Дамира, приглашаю вас на судебные заседания 3-4 сентября 2019 года к 10 часов утра в Ошском горсуде в качестве свидетеля по делу убийства Баткенского облпрокурора Мамажакыпова.

Вас считают близким другом и однокашником прокуроров-охотников. Из-за этой дружбы вас обвиняют в сокрытии фактов и вещдоков. Явка в суд даст вам возможность представить ваши аргументы. Вы воочию посмотрите какой произвол творят прокуроры и судьи.

Вызывать всех свидетелей самим потребовал от нас судья Кудаяров, слушающий дело моего брата Калыкова Мелиса. Поэтому все претензии к нему.

Согласно его словам, неявка в суд может кончиться принудительным приводом", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/381124
Теги:
суд, убийство, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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