Контрабандисты сигарет в Кыргызстане пока на шаг впереди

Контрабанду сигарет можно победить только совместными усилиями соответствующими службами разных стран. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник Управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы КР Алмазбек Мамытбеков.

По его словам, контрабандисты сигарет пока на шаг впереди.

- К сожалению, стоит признать, что контрабандисты, в том числе и сигарет, более оснащены технологически. Поэтому одним из эффективных способов борьбы с этой бедой является усиление и взаимодействия усилий таможенных структур различных стран. К примеру, с Европы идут сигареты до Ирана, но по пути они пропадают где-то в России. Хотя по документам они пересекут границы стран Центральной Азии. Что им мешает достаточное обеспечение сделать? В России есть очень хорошая навигаторская системы контроля автотранспорта "Платон". Что мешает на каждой такой грузовой машине установить эту систему? – задался вопросом представитель таможни.

Тем не менее, отметил Мамытбеков, Таможенная служба КР прилагает все усилия для борьбы с контрабандой.

- По приблизительным подсчетам мы выявляем где-то 60-70% контрабанды табачных изделий. Согласно статистике, пик контрабанды приходился на 2017-2018 года. В 2017 году идет резкий рост. Выявлено 4 млн. 969 штук сигарет. В 2018 году идет еще больший рост, задерживается крупная партия на внутренней территории - 11,5 млн. штук на 11,5 млн. сомов. Это был пик попытки провоза контрабанды. На сегодня контрабанда из того же Таджикистана осуществляется уже мелкими партиями, - добавил он.

Между тем, один из экспертов в этой отрасли, заместитель директора Международного делового совета Данияр Медеров высказал несколько иную точу зрения. Он считает, что одной из причин роста контрабанды табачных изделий является увеличение цен на сигареты. Соответственно с учетом того, что цены на табачные изделия постоянно растут, можно предположить, что поток контрабанды не уменьшится.

- Мы в свое время выступали против резких увеличений суммы акцизного налога. Прогнозируя этот сценарий, что Кыргызстан может превратиться в получателя контрабандной продукции мы инициировали поэтапное увеличение акцизного налога на те же сигареты. Возьмем к примеру, называемый в народе "Антитабачный закон". Для нас не вызывает никакого сомнения, что заложенные в этом законопроекте идеи будет способствовать тому, что в нашей стране будет активно расти контрабанда сигарет, - сказал Медеров VB.KG.