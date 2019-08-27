Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Контрабандисты сигарет в Кыргызстане пока на шаг впереди

102  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Контрабанду сигарет можно победить только совместными усилиями соответствующими службами разных стран. Об этом на встрече с журналистами заявил начальник Управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы КР Алмазбек Мамытбеков.

По его словам, контрабандисты сигарет пока на шаг впереди.

- К сожалению, стоит признать, что контрабандисты, в том числе и сигарет, более оснащены технологически. Поэтому одним из эффективных способов борьбы с этой бедой является усиление и взаимодействия усилий таможенных структур различных стран. К примеру, с Европы идут сигареты до Ирана, но по пути они пропадают где-то в России. Хотя по документам они пересекут границы стран Центральной Азии. Что им мешает достаточное обеспечение сделать? В России есть очень хорошая навигаторская системы контроля автотранспорта "Платон". Что мешает на каждой такой грузовой машине установить эту систему? – задался вопросом представитель таможни.

Тем не менее, отметил Мамытбеков, Таможенная служба КР прилагает все усилия для борьбы с контрабандой.

- По приблизительным подсчетам мы выявляем где-то 60-70% контрабанды табачных изделий. Согласно статистике, пик контрабанды приходился на 2017-2018 года. В 2017 году идет резкий рост. Выявлено 4 млн. 969 штук сигарет. В 2018 году идет еще больший рост, задерживается крупная партия на внутренней территории - 11,5 млн. штук на 11,5 млн. сомов. Это был пик попытки провоза контрабанды. На сегодня контрабанда из того же Таджикистана осуществляется уже мелкими партиями, - добавил он.

Между тем, один из экспертов в этой отрасли, заместитель директора Международного делового совета Данияр Медеров высказал несколько иную точу зрения. Он считает, что одной из причин роста контрабанды табачных изделий является увеличение цен на сигареты. Соответственно с учетом того, что цены на табачные изделия постоянно растут, можно предположить, что поток контрабанды не уменьшится.

- Мы в свое время выступали против резких увеличений суммы акцизного налога. Прогнозируя этот сценарий, что Кыргызстан может превратиться в получателя контрабандной продукции мы инициировали поэтапное увеличение акцизного налога на те же сигареты. Возьмем к примеру, называемый в народе "Антитабачный закон". Для нас не вызывает никакого сомнения, что заложенные в этом законопроекте идеи будет способствовать тому, что в нашей стране будет активно расти контрабанда сигарет, - сказал Медеров VB.KG.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381131
Теги:
контрабанда, нарушения, Россия, табак, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  