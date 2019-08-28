Договор c Centerra вступил в силу. Кыргызстан получит $150 млн

Стратегическое соглашение между правительством Кыргызстана и канадской компанией "Centerra Gold Inc.", почти через два года после его подписания, вступило в силу. Об этом на совещании в правительстве заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он рассказал, что Кыргызстану удалось улучшить условия соглашения. Теперь общий объем финансовых поступлений инвесторов до 2026 года составит $150 млн. В первоначальной версии документа речь шла о $87 млн. Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что такому результату предшествовали длительные переговоры.

- Мы добились дополнительных $63 млн при том, что не взяли на себя ни одного дополнительного обязательства. Это свидетельствует о том, что сторонами была проведена конструктивная совместная работа, которая позволила нам добиться таких результатов. И уже до конца текущего года Кыргызская Республика получит свыше $77 млн, включая уже поступившие 7 млн. долларов в Фонд развития онкологии, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Из средств полученных от инвестора будут финансироваться Фонд развития природы и Фонд социального партнерства по развитию регионов.

- Финансовые средства фондов должны быть использованы строго по целевому назначению. По некоторым направлениям должен использоваться механизм возвратности средств, включая получение инвестиционных доходов от средств фондов. Деятельность Фондов будет созвучна с масштабной работой по развитию регионов, инициированной Президентом КР Сооронбаем Жээнбековым, и создает дополнительные возможности для реализации важных проектов в регионах, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он особо отметил, что для Кыргызстана было важно мирно урегулировать все спорные моменты с Centerra, тем самым сделав значительный шаг для улучшения инвестиционного климата в стране.

Отметим, работа рудника кумтор обеспечивает около 9% годового ВВП страны и около 18% в общем объеме производства. С начала года компания перечислила налогов и обязательств на сумму более 4,22 миллиарда сомов.