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Аргынбек Малабаев сменил Атамбаева

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- ВБ
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Партию "Улуу Журт" возглавил экс-министр транспорта и дорог Кыргызстана Аргынбек Малабаев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По данным пресс-службы, в Бишкеке прошел очередной съезд политической партии "Улуу Журт".

"Политический совет партии "Улуу Журт" предложил кандидатуру Аргынбека Малабаева Жумабековича, как председателя и лидера партии. Делегаты со всех регионов Кыргызстана единогласно проголосовали за Аргынбека Малабаева", - говорится в сообщении партии.

Напомним, ранее председателем партии был избран экс-депутат Ошского горкенеша и бизнесмен Керим Атамбаев, а его заместителями Аргынбек Малабаев, Мирлан Жээналиев и Анарбек Катаганов. Медеткан Шеримкулов же стал духовным лидером партии.


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URL: https://www.vb.kg/381137
Теги:
Аргынбек Малабаев, выборы, партии, Кыргызстан, Медеткан Шеримкулов
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