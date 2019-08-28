Аргынбек Малабаев сменил Атамбаева

Партию "Улуу Журт" возглавил экс-министр транспорта и дорог Кыргызстана Аргынбек Малабаев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По данным пресс-службы, в Бишкеке прошел очередной съезд политической партии "Улуу Журт".

"Политический совет партии "Улуу Журт" предложил кандидатуру Аргынбека Малабаева Жумабековича, как председателя и лидера партии. Делегаты со всех регионов Кыргызстана единогласно проголосовали за Аргынбека Малабаева", - говорится в сообщении партии.

Напомним, ранее председателем партии был избран экс-депутат Ошского горкенеша и бизнесмен Керим Атамбаев, а его заместителями Аргынбек Малабаев, Мирлан Жээналиев и Анарбек Катаганов. Медеткан Шеримкулов же стал духовным лидером партии.