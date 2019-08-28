Вопрос о запуске рудника Солтон-Сары решат совместно с местными жителями

Дальнейшую судьбу месторождения золота Солтон-Сары в Нарынской области решат по итогам переговоров с местными жители. Об этом сегодня, 28 августа, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства.

Местные жители подняли важные экологические вопросы, которые касаются разработки месторождения. Были выдвинуты 83 требования к инвесторам. Сейчас стоит вопрос об их выполнении. Вопрос о дальнейшей работе работе рудника будет решаться совместно с местными жителями, - сказал Абылгазиев.

Напомним, работа на руднике Солтон-Сары была остановлена после протестов местных жителей, которые заявили о нарушении экологических норм со стороны кыргызско-китайской компании Zhong Ji Mining Company, которая разрабатывала рудник с 2009 года. В 2013 году компания получила лицензию на разработку рудника до 2033 года.