Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Вопрос о запуске рудника Солтон-Сары решат совместно с местными жителями

64  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дальнейшую судьбу месторождения золота Солтон-Сары в Нарынской области решат по итогам переговоров с местными жители. Об этом сегодня, 28 августа, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства.

Местные жители подняли важные экологические вопросы, которые касаются разработки месторождения. Были выдвинуты 83 требования к инвесторам. Сейчас стоит вопрос об их выполнении. Вопрос о дальнейшей работе работе рудника будет решаться совместно с местными жителями, - сказал Абылгазиев.

Напомним, работа на руднике Солтон-Сары была остановлена после протестов местных жителей, которые заявили о нарушении экологических норм со стороны кыргызско-китайской компании Zhong Ji Mining Company, которая разрабатывала рудник с 2009 года. В 2013 году компания получила лицензию на разработку рудника до 2033 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381140
Теги:
горнодобывающий сектор, лицензия, Нарынская область, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  