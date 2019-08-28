"Образование с ошибками". Премьер-министр раскритиковал Минобраз

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев во время заседания правительства обратил внимание министра образования на многочисленные ошибки в школьных учебниках и аттестатах.

- Речь не только о смысловых, но и об элементарных грамматических ошибках. Министерство выпускает один учебник с ошибками, второй, аттестаты с ошибками, - сказал премьер-министр обращаясь к министру образования Гульмире Кудайбердиевой.

Напомним, в прошлом году разразился скандал из-за многочисленных ошибок в новых учебниках для 5-6 классов. В этом году Министерство образования планирует выпустить очередную партию книг для школ. Министр образования надеется, что в этом году ошибок в учебных пособиях не будет.

- Мы изменили условия тендера. Теперь всю ответственность за выпуск учебников будет нести издательство. Раньше ответственность была размыта между издательством и типографией, - сказала министр образования.

Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что основная ответственность должна лежать не на издательстве, а на Министерстве, как на заказчике.

- Пока у вас не получается. Если с ошибками печатают книги, то соответственно образование тоже с ошибками. Почему вы перекладываете ответственность на типографию? Академия образования разрабатывает учебники, а какая ответственность у министерства?, - задался вопросом глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что министр образования должен быть одним из соавторов или утверждающим лицом.