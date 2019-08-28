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Зилалиев: Гнусная низкопробная ложь стала характерной для ГКНБ

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- Оксана Гут
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Подследственный по делу о незаконном обогащении Дуйшенбек Зилалиев распространил очередное обращение. Поводом для этого стал, по его словам, "информационный вброс со стороны пресс-службы ГКНБ о якобы возбуждённом уголовном деле в отношении супруги и троих несовершеннолетних детей в Латвии, а также якобы о неоднократных многомиллионных денежных переводах в третьи страны через счета детей".

- Это гнусная низкопробная ложь, которая уже, к сожалению, стала характерной для деятельности ГКНБ, - подчеркнул Зилалиев.

О счетах в банке

- О наличии счетов у моих несовершеннолетних детей в банке Латвии мы никогда не скрывали и все оригиналы документов об этом были представлены следствию ГКНБ ещё в декабре прошлого года! То есть общественности как горячая сенсация была предоставлена давно известная следствию и открытая информация. Возникает вопрос, зачем? – отмечает бывший вице-премьер-министр.

Об уголовном деле

- О том, что возбуждено уголовное преследование по факту возможного отмывания денег и наложении ареста на счета моих детей уведомление из полиции Латвии, а не Интерпола, поступило ещё в марте этого года. Письмо содержит разъяснения, что это стандартная процедура, которая продлится до окончания рассмотрения уголовного дела в отношении меня в суде. А ГКНБ сообщило, что уголовные дела возбуждены на всех моих несовершеннолетних детей, в том числе и на мою младшую дочь, которой 4 года и 10 месяцев от роду. Бред! Тут же на запрос моего адвоката с просьбой предоставить имеющуюся информацию, ГСУ ГКНБ 16.08.19 года отвечает, что дело всё-таки возбуждено по факту, а не в отношении лиц! Два подразделения ГКНБ дают противоречивую информацию. То есть и здесь ГКНБ намеренно вводит общественность в заблуждение! Вопрос, для чего? – вопрошает он.

Гнилая сенсация

- Мы взяли распечатку движения денежных средств по этим счетам за последнее время. Там чётко видно, что с сентября 2017 года (дата открытия счетов) абсолютно никаких движений средств по этим счетам не происходило! И происходить не могло по определению, поскольку эти счета не являются операционными. Они накопительные для образовательных целей и с них никуда ни копейки перевести невозможно. То есть опять заведомая ложь со стороны ГКНБ о каких-то мифических значительных средствах, переведенных непонятно куда.

Зачем нужна была эта запланированная (а сомнений в этом уже нет) дезинформация? Обратите внимание, что вброс этой информационной утки с запахом "гнилой сенсации" был осуществлён утром 7-го августа 2019-го года, аккурат в день, когда после обеда в Первомайском суде состоялся мой шоу-процесс (язык не поворачивается назвать его судебным) по так называемому "незаконному обогащению", а также вечером состоялась неудачная спецоперация в Кой-Таше. Как говорится, делайте выводы! Очень топорный и примитивный стиль.

Нападки на семью - это низость и свидетельство бессилия. Это непорядочно со стороны ГКНБ. При этом я прошу прощения перед своими близкими и родными за то, что не смог оградить их от этих провокаций. Потерпите, и эти дни пройдут…

Искренне сожалею об уровне ГКНБ, который сегодня докатился до уровня генератора и поставщика третьесортных фейковых новостей и слухов. Хотя справедливости ради отмечу, что это не вина нынешних руководителей "конторы". До такого уровня довел ее бывший руководитель-журналист.

Уверен, что взвешенные и достоверные заявления только повысят авторитет спецслужбы в стране, - заключил подследственный.


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URL: https://www.vb.kg/381147
Теги:
ГКНБ, Дуйшенбек Зилалиев, Кыргызстан, уголовное дело, незаконное обогащение
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Комментарии
Геолог
28.08.2019, 13:16

 кому надо молчать сейчас, так это этому коту....

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М-да
28.08.2019, 13:18

"Искренне сожалею об уровне ГКНБ, который сегодня докатился до уровня генератора и поставщика третьесортных фейковых новостей и слухов. Хотя справедливости ради отмечу, что это не вина нынешних руководителей "конторы". До такого уровня довел ее бывший руководитель-журналист."

Сказал "А", говори "Б". Когда ушел бывший руководитель-журналист и когда в СМИ появилась информация ГКНБ? Явно автор хочет польстить нынешнему руководству конторы. М-да...

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Мелис
28.08.2019, 13:37

Урод и хапуга, думал что ты умнее всех? Взяли же тебя серавно, эти ячейки для хранения сбережения. В твоем случаи украденные деньги. 

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Асхат
28.08.2019, 14:06

Ну если Абдиль был плохим журналистом, это не делает эту профессию плохой. Абдиль гнилой как человек, это да. Но тогда так и надо говорить..что гкнб руководил низкий, подлый и гнилой человек по имени Абдиль Сегизбаев. Это да! Это в точку! А журналистов обижать не надо. Хотя я и сам не очень люблю журналистов...

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