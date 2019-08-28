Генпрокуратура: Телохранителям Атамбаева никто не угрожает

Генеральная прокуратура опровергает заявление адвоката Замира Жоошева, опубликованное 27 августа в СМИ, о том, что двух сотрудников 9-ой Службы ГКНБ КР – телохранителей бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызывают в Военную прокуратуру и угрожают предъявить обвинение за захват заложников.

- Доводы адвоката Замира Жоошева о якобы имевших место угрозах в отношении указанных лиц не соответствуют действительности, направлены на создание в обществе нездорового резонанса и негативного общественного мнения. Все следственные действия (допросы, очные ставки и т.д.), как мог убедиться сам адвокат Жоошев, лично присутствующий на них, проводятся в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и соблюдением норм профессиональной этики работников органов прокуратуры, - отметили в пресс-службе ведомства.

В главном надзорном органе напомнили, что межведомственной следственной группой под руководством главного следственного управления МВД КР проводится расследование по фактам организации массовых беспорядков, вооруженного сопротивления, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и захвата заложников, имевших место 7-8 августа текущего года в доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Аламудунского района.

В рамках досудебного производства следователем Военной прокуратуры Кыргызской Республики – членом межведомственной следственной группы осуществляется комплекс следственных мероприятий, направленных на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств и действий (бездействий) телохранителей Алмазбека Атамбаева (имеют статус военнослужащих) в ходе указанных событий, возможной их причастности к тем или иным преступным действиям.

- Что касается четырех доводов адвоката Замира Жоошева, указывающих на отсутствие нарушений закона со стороны телохранителей бывшего президента, то это всего лишь его сугубо частное теоретическое мнение, следуемое из позиции (обязанности) адвоката осуществлять защиту клиента, вместе с тем преждевременно высказанное без учета других материалов досудебного производства, с которыми он еще не ознакамливался, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Органом следствия, по результатам тщательного расследования и с учетом собранных доказательств, будет дана соответствующая юридическая оценка в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, заключили в ведомстве.

Напомним, накануне адвокат Замир Жоошев опубликовал на своей странице в Facebook четыре причины того, почему телохранители Атамбаева ни в коем случае не могли нарушить закон.

1. С Алмазбека Атамбаева не была снята госохрана;

2. Перед телохранителями со стороны самого ГКНБ была поставлена задача охранять Алмазбека Атамбаева;

3. Телохранители не знали и не могли знать, что 7 и 8 августа задерживать экс-президента пришли именно сотрудники отряда специального назначения "Альфа" или "СОБР". Ведь никто не был ознакомлен с постановлением о принудительном приводе Алмазбека Атамбаева и перед началом спец. операции сотрудники Альфы не представились и не пытались вести переговоры с экс-президентом;

4. Если телохранители не защищали бы или же сами задержали бы Алмазбека Атамбаева и передали спецназу, то за это они точно подлежали привлечению к ответственности за неисполнение своих должностных обязанностей.