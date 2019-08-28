В Кыргызстане побывают "Послы русского языка в мире"

Очередной набор волонтеров программы "Послы русского языка в мире" объявил Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина (Москва) . Участником программы станет, как и в прежние годы, Кыргызстан.

Эта международная волонтерская программа реализуется вузом при поддержке Фонда Президентских грантов с 2015 года и, как заявлено, предоставляет широкие возможности стажировок по всей России и за рубежом. Цель ее - популяризация русского языка, культуры и литературы, а также поддержка межкультурного диалога между Россией и другими странами.

Участники программы - студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет - в увлекательной игровой форме знакомят иностранных школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой РФ.

Первый этап отбора проводится в онлайн-формате, для участия в нем необходимо записать фрагмент любимого стихотворения на видео и разместить его на своей странице в социальных сетях, заполнить специальную анкету - до 5 сентября. По результатам первого этапа финалистов пригласят в Ростов-на-Дону на очный отбор, который пройдет 1-4 октября в рамках Международного конгресса волонтеров культуры и медиа. Победители после специального обучения в Институте Пушкина отправятся в образовательно-просветительские экспедиции в зарубежные страны и российские регионы.

В этом году участники программы планируют выехать в Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Кыргызстан не первый год становится участником такой программы. Ее партнерами здесь становились Министерство образования и науки КР, ряд вузов республики, в их числе Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызский экономический университет имени Рыскулбекова.