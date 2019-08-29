В Бишкеке произошло тройное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

29 августа примерно в 2:00 часов 26-летний водитель Ж.М. автомашины марки "Хонда Легенд" двигался по улице Ч. Айтматова в северном направлении и на пересечении с улицей И. Ахунбаева совершил боковое столкновение с автомашиной марки "Тойота Приус" под управлением 36-летнего водителя К.З., который двигался по улице И. Ахунбаева в западном направлении.

В результате столкновения, автомашина марки "Хонда Легенд" врезалась в третье авто марки "Тойота Виш", которая была припаркована на обочине дороги.

В результате ДТП пострадавших нет.

Машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.