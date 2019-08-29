Новое назначение Калилова. Ответственность премьера и "не против" нардепов

За существующие назначения руководителей в министерствах и госорганах отвечает ни президент, а премьер-министр. Именно ему сейчас надо задавать неудобные вопросы. Об этом VB.KG заявил политолог Алмаз Тажыбай.

Он уверен, появление на должности главы "Кыргыз Темир Жолу" Жамшитбека Калилова не имеет ничего общество с "южным регионализмом".

- Должность главы "КТЖ" - политическая. А значит, должна быть одобрена парламентом. Конечно, ЖК сейчас на каникулах. Но оно по сей день отмалчивается по данному вопросу. Конечно, назначение ушедшего со скандалом бывшего министра транспорта и дорог на новую должность вызвало недовольство и общественный резонанс. Но при этом законодательных запретов на его утверждение на пост главы "КТЖ" нет. По Трудовому Кодексу все законно. Каждый подобный случай рассматривается индивидуально. Нет и доказательств его связи по коррупции с замминистром минтранса, - отметил Тажыбай.

Другой вопрос, что народ устал от таких ставленников власти, считает политолог.

- Так было при Акаеве, Бакиеве, Атамбаеве. Избежать этого можно лишь путем отбора госчиновников на должности по конкурсу и сменой системы. Правда, для этого необходимо изменить законодательство. Только тогда мы преодолеем регионализм и неожиданные появления старых кадров в новых креслах. Ну а пока политическая архитектура такова, - заключил Алмаз Тажыбай.

Не против возвращения на должность старых кадров в лице бывшего главы Минтранса и отечественные парламентарии. Так, по словам депутата ЖК Тынчтыка Шайназарова, глава "Кыргыз Темир Жолу" - не член правительства. - Его назначение относится к номенклатуре правительства, а не парламента. И в данном случае, премьер волен решать какого руководителя назначать на эту должность. К тому же, конкретно проступка Калилова на прежней должности нет. За коррупцию он был бы давно наказан. А невиновного человека нельзя чернить. При этом, его уход с поста главы минтранса - лишь моральная составляющая. Руководитель ведомства, чей заместитель задерживается по коррупционной статье, не имеет морального права оставаться на должности. Поэтому Калилов и подал в отставку и после упрека президента. И в его нынешнем назначении нет ничего плохого, - подчеркнул VB.KG Шайназаров.

Примечательно, что другие представители экспертного сообщества уверены, возращением Жашитбека Калилова на новую должность действующая власть серьезно подорвала свои политические очки. Плюс ко всему подпортила репутацию и пресловутой борьбе с коррупцией.

Напомним, 27 августа Жамшитбек Калилов – бывший министр транспорта и дорог – назначен руководителем дирекции по проектированию и строительству железной дороги ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу". Утверждение его на новую должность вызвало серьезный общественный резонанс.

5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США был задержан заместитель министра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев. После этого на заседании Совбеза президент страны Сооронбай Жээнбеков потребовал отстранить от должности министра Жамшитбека Калилова хотя бы на время следствия, так как "из-за этой истории страна опозорилась на весь мир".

15 декабря Калилов подал в отставку "по собственному желанию".