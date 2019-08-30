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Отъем жилья у бишкекчан. Инициатива трехлетней давности в новом воплощении?

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- Виктория Гунгер
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22 июля 2019 года на официальном сайте Бишкекского городского кенеша на общественное обсуждение вынесены проекты постановления "Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бишкек" и "Правила землепользования и застройки города Бишкек".

Общественный фонд "Правовая клиника "Адилет" провел анализ проекта и выяснил в нем ряд "неожиданных" моментов.

Согласно исследованию ОФ, пунктом 29 проекта ПЗЗ предусмотрено, что "мэрия города Бишкек … принимает решение об изъятии (выкупа) земельных участков для государственных и общественных нужд".

- Ни в Законе КР "О местном самоуправлении", ни в Законе КР "О статусе столицы", в которых перечислен перечень компетенций мэрии города Бишкек, полномочия в части принятия решения об изъятии (выкупе) земельных участков для государственных и общественных нужд отсутствует. Более того, согласно части 2 статьи 12 Конституции КР, "Собственность неприкосновенна. Никто не может быть произвольно лишен своего имущества. Изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда…Изъятие имущества для общественных нужд, определенных в законе, может быть произведено по решению суда со справедливым и предварительным обеспечением возмещения стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых в результате отчуждения". Указанное конституционное положение нашло свое отражение в части 1 статьи 67 Земельного кодекса КР - "Земельный участок может быть изъят в случае его использования с нарушением целевого назначения только на основании решения суда. Следовательно, вопрос принятия решения об изъятии земельных участков отнесен к исключительной компетенции судебных органов, - подчеркивают юристы правовой клиники.

Примечателен и пункт 12 проекта ПЗЗ. В нем говорится, что "Земельные участки и объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие Правил или внесения изменений в них, являются несоответствующими. То есть, запрещается их использование, если эти объекты: имеют вид использования, который не обозначен, как разрешенный для соответствующей территориальной зоны. Имеют вид использования, который обозначен, как разрешенный для соответствующих зон, но расположен в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов. Имеют параметры меньше или больше значений, установленных в настоящих Правилах применительно к соответствующим территориальным зонам".

- Согласно части 5 статьи 6 Конституции КР, - "Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет". Указанный конституционный принцип нашел свое отражение в части 5 статьи 9 Закона КР "О нормативных правовых актах", - "Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Следовательно, пункт 12 проекта ПЗЗ, противоречит части 5 статьи 6 Конституции КР, а также части 5 статьи 9 Закона КР "О нормативных правовых актах", поскольку этим положением, земельные участки и объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в действие проекта ПЗЗ признаются незаконными, в случае если они ему противоречат или не соответствуют. Соблюдение указанного принципа крайне важно, тем более в таких вопросах, когда для граждан и юридических лиц могут наступить негативные последствия, вплоть до принудительного изъятия (выкупа) земельных участков, - резюмируют юристы "Адилета".

Стоит отметить, что подобные нормы муниципалитет уже пытается протолкнуть и на тех участках, которые попадают под реализацию проекта "Развитие уличной дорожной сети города Бишкек" по улице Туголбай Ата, бывшая Линейная до улицы Ибраимова.

Напомним, в рамках проекта муниципалитетом предполагается ремонт около 60 дорог и пробивка дорожной развязки по улице Туголбай Ата (бывшая Линейная). По плану трассу продлят на 0,8 километра - от улиц Ибраимова до Торекула Айтматова. Однако проблема в том, что под снос попадает 17 зданий. Вот только компенсацию владельцам, имеющим на руках "красную книгу", городские власти давать не торопятся. Согласно рабочему документу муниципалитета, под снос подпадают 17 объектов: 1 автомойка, 6 домов, 5 гостиниц, 1 нежилое помещение, 1 заброшенный заводик, 3 гаражных кооператива, часть из которых на данный момент демонтирована. Идея в целом хорошая, если бы ни одно "но". Все эти объекты находятся в частной собственности, а на руках у большинства владельцев "красные книги", полученные почти два десятилетия назад. По закону в случае сноса владельцам такой недвижимости причитается равнозначная компенсация.

Однако в начале августа прокуратура присылает иск отелю "Горы Азии", станции технического обслуживания с комплексом обслуживания, жилому дому по улице Чуйкова,2, отелю Salut и еще ряду объектов, пытаясь оспорить право собственности. И это при том, что на руках у владельцев земельных участков "красные книги", выданные более 10-15 лет назад!

- Они просили прокуратуру признать недействительным все, начиная от договора купли-продажи, акт завладения красной книгой, - сетуют владельцы объектов улицы Линейной. – Ни о какой компенсации нам даже никто не заикался. Интересно другое. Межрайонный суд Бишкека отклонил иск городской прокуратуры с пометкой " вышедшие сроки давности". Однако владельцам жилья вновь пришла бумага от прокуратуры. Там они открыто пишут, что не оставят нас в покое.

В ней говорится:

"В соответствии с Соглашением между правительством КР и КНР на предоставление безвозмездного гранта (2 фаза), разработаны архитектурно-планировочные условия на разработку проекта "Пробивка улицы Туголбай Ата от улицы Ибраимова до улицы Айтматова и переданы УКС мэрии Бишкека для дальнейшей работы.

Однако в ходе проверки установлено, что постановление мэрии Бишкека от 2 сентября 2000 года собственникам предоставлен во временное пользование земельный участок сроком на 49 лет. Указанный земельный участок был разделен на две единицы, по которой и выданы удостоверения на право пользования. И данное постановление вынесено незаконно. Из архивных материалов следует, что согласно ПДП города Фрунзе, улица Туголбай Ата проходит вдоль железной дороги. И на ней в настоящее время построены незаконные объекты. На основании этого прокуратурой Свердловского района внесено исковое заявление в межрайонный суд Бишкека. Однако судебный орган отклонил иск. Однако прокуратура вновь будет обращаться в суд. Так как возникла необходимость реализации генерального плана Бишкека и строительства дороги. И мы просим отменить удостоверение на право пользования земельным участком, закрепленным пользователем".

И это при том, повторимся, что свой отказ судебный орган объяснил сроком давности. То есть, идет открытое нарушение законодательства.

- У нас же получается более 10 лет-15 лет. Хотя срок таких дел по земельным вопросам – до 5 лет. И на первом заседании суда межрайонный суд Бишкека отклонил иск и вынес решения в нашу пользу. Однако прокуратура продолжает давление. У нас пытаются отобрать все выданные в собственность и долгосрочную аренду земельные участки. Причем, речь идет о "красных книгах". У некоторых зданий книги и разрешения на строительство выданы еще при СССР. Ходят слухи, что один из застройщиков уже приглядел эти участки под развлекательный детский центр и два высотных здания. Уж слишком это лакомый кусок в центре города. Ситуация, произошедшая ранее с улицей Душанбинской, повторяется, - возмущаются VB.KG собственники домов.

Независимые юристы не однократно подчеркивали VB.KG, что складывающаяся ситуация с изъятием земель в рамках второй фазы реконструкции дорог незаконна.

- Все сроки давности по, якобы, незаконной выдаче земельных участков давно прошли. К тому же, наличие "красной книги" предусматривает Конституцией 100 процентное право собственности. А значит, ни действия прокуратуры, ни муниципалитета, пытающих аннулировать давние документы не законны. Если произойдет отъем собственности, любое жилье впоследствии будет изыматься по желанию того или иного чиновника и у любого гражданина, - уточнят юристы.

Незаконен, как выяснилось, и предложенный БГК "земельный" законопроект, выставленный на общественное обсуждение. А значит, единственное решение – выплатить равнозначную компенсацию. Правда, средств на такие выплаты у городского бюджета явно нет.

Стоит напомнить, что подобная инициатива по высвобождению земли в "золотом квадрате" Бишкека уже поднималась муниципалитетом и Горкенешем в 2016 году. Их интересы тогда продвигала фракция "Ата Мекена".

Атамекеновцы тогда разработали проект закона о реконструкции исторического центра города Бишкека. Власти тогда тоже хотели получить право изымать дома граждан и организаций, отчуждая их "для государственных и общенациональных нужд", с выплатой компенсаций. Вот только равнозначных ли? Вопрос тогда так и остался риторическим.

Инициаторы проекта закона были уверены, что в случае отсутствия денег в муниципалитете всегда найдутся инвесторы, готовые строить недорогие дома.

Примечательно, что под "золотой квадрат" попадали, как и сейчас, центр города Бишкека, ограниченный улицами Суюмбаева (Карпинского), Линейной, проспектом Жибек Жолу и бульваром Молодой Гвардии. Общая площадь участка – 1,5 тыс. гектаров.

По задумке законотворцев, инициатива изъятия объектов недвижимости принадлежит мэрии и горкенешу депутатов, а изъятию подлежат объекты, построенные до 1996 года в обозначенном квадрате. Для проработки предложений в мэрии создадут межведомственную комиссию, включая риэлторские компании и независимых оценщиков, которая составит список подлежащих изъятию зданий, определит их рыночную стоимость, внесет предложения в горкенеш и распространит список объектов в СМИ.

"Изъятые в муниципальную собственность города Бишкека объекты недвижимости подлежат окончательному сносу для дальнейшей реконструкции и освоения земельного участка в соответствии с Генеральным планом города Бишкека. Иные государственные органы и юридические лица могут обращаться с предложением о включении в список в мэрию города", – говорилось в документе.

Сейчас этот слово в слово повторяется и в иске прокуратуры и мэрии в адрес владельцев недвижимости по улице Тугулбай Ата. Дежа вю? Вряд ли...


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URL: https://www.vb.kg/381205
Теги:
бизнес, грант, дороги, недвижимость, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог, Бишкекский горкенеш, мэрия
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