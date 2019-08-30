Улица Московская открыта для движения транспорта (фото)

В ночь с 29 на 30 августа полностью завершены дорожные работы на улице Московской. Отремонтированный участок между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии открыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Перед открытием вице-мэр Уланбек Азыгалиев, сотрудники управления капитального строительства в присутствии подрядчиков проверили качество проведенных работ и приняли дорогу.

На отремонтированном участке ул. Московской протяженностью 980 метров, уложено двухслойное качественное асфальтобетонное покрытие повышенной прочности и нанесена дорожная разметка, в том числе и пешеходные переходы.

Приведены в порядок парковочные карманы, за счет чего увеличилось количество мест для парковки автомобилей.

В муниципалитете напоминают, что ремонт проезжей части на ул. Московской проводила корпорация China Road & Bridge Corporation за счет средств гранта КНР в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

25 строителей работали в две смены, было привлечено 10 единиц дорожно-строительной техники.

Ул. Московская – это последняя улица в списке проекта по восстановлению дорожного полотна. Всего реабилитированы 23 улицы.