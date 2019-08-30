21-летний парень изнасиловал бишкекчанку и хотел скрыться на машине (фото)

В Суусамырской долине 21-летний парень изнасиловал девушку и хотел скрыться на машине со знакомым.

Как сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области, с соответствующим заявлением в ОВД Жайыльского района обратилась жительница города Бишкек 1989 года рождения К.А. Она заявила, что 29 августа примерно в 5:00 часов в доме, находящемся в Суусамырской долине, парень по имени Чынгыз, применив физическую силу, изнасиловал ее.

После поступление данной информации инспекторами взвода №5 БДПС УОБДД по ГУВД Чуйской области во время несения службы в долине Суусамыр по горячим следам было остановлено транспортное средство марки "Форд Фиеста". В нем находились уроженцы Иссык-Кульской области - водитель 1987 года рождения Б.У. и пассажир 1998 года рождения Б.Ч. Они были задержаны и доставлены в следственный отдел ОВД Жайыльский района по подозрению в изнасилование.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Жайыльского района.