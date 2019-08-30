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В Самаре кыргызстанца осудят за вербовку в ИГИЛ

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- Евгений Денисенко
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Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина Кыргызстана, обвиняемого в причастности к террористической деятельности.

По информации регионального Следкома, в отношении этого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет") и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка лица в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.5 - "Террористический акт", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") УК РФ.

По версии следствия, не позднее 2017 года обвиняемый принял идеологию международной террористической организации "Исламское государство". После чего стал размещать в Интернете информацию, в которой согласно заключению лингвистической судебной экспертизы содержатся психолингвистические признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия.

В период с 2017 года по 2018 год он же завербовал 32-летнюю жительницу Самары, привлекая ее участию в деятельности ИГИЛ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.


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URL: https://www.vb.kg/381211
Теги:
Россия, терроризм, ИГИЛ, Кыргызстан, Мигрант
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