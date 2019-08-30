День независимости Кыргызстана: Где в Бишкеке перекроют дороги

В связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных Дню независимости Кыргызской Республики, некоторые улицы столицы будут временно перекрыты для движения транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

Так, 31 августа будет перекрыта площадь "Ала-Тоо" с 6:00 до 24:00 часов.

В частности, улица Киевская от ул. Тыныстанова до ул. Тоголок-Молдо.

Проспект Чуй - от улицы Тыныстанова до улицы Тоголок Молдо;

улица Киевская - от бульвара Эркиндик до улицы Логвиненко;

улица Фрунзе - от улицы Панфилова до улицы Раззакова.

Движение по улице Абдымомунова тоже будет ограничено.

- В связи с важностью проводимых мероприятий просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Во избежание заторов и пробок на дорогах, просим соблюдать правила дорожного движения и культуру поведения на дорогах, не оставлять транспортные средства вдоль указанных улиц, - говорится в сообщении.