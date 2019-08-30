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Мэра Джалал-Абада просят обратить внимание на детей (фото)

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- Бакыт Стамов
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В редакцию VB.KG обратились работники Джалал-Абадской больницы с просьбой осветить проблему ремонта дорог в своем городе. В частности, они просят мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева обратить внимание на одну из дорог, возле которой расположены больница и школа.

"Вопрос к мэрии города Джалал-Абад, когда закончится долгострой на улице Пушкина и когда, наконец, установят там светофор. На этой улице ходят тысячи детей. Рядом школы, детсады, областная больница. Ремонт начали еще в апреле текущего года, рабочих совсем не видно, работают крайне медленно. Просьба к мэру города, чтобы он вмешался в ситуацию. Детям ходить по обочинам дороги, и переходить дорогу с интенсивным движением очень опасно", - пожаловались они.


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URL: https://www.vb.kg/381216
Теги:
дети, Джалал-Абадская область, дороги, ДТП, Кыргызстан, мэр
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