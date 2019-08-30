Общественный транспорт в Бишкеке готовят к новому учебному году

Столичные маршрутки будут выезжать на маршруты с информационными баннеры "Осторожно, дети!" и "Внимание, дети!". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Управление городского транспорта (УГТ) столичного муниципалитета начинает информационную кампанию к началу учебного года для предотвращения детского травматизма на дорогах.

Баннеры уже размещены на 107 маршрутках.

Также УГТ установило видеорегистраторы в салонах общественного транспорта. Камеры установлены в 2 тысячах 30 автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Все руководители фирм-перевозчиков получили уведомления о необходимости увеличить число машин, выходящих на линии, чтобы сократить интервал движения маршрутов в связи с новым учебным годом.

Сейчас ежедневно на столичные дороги выезжают 1 тысяча 800 микроавтобусов, порядка 140 троллейбусов и 130 автобусов.