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Летчики РФ выполнили воздушную разведку в горах Тянь-Шаня

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- Евгений Денисенко
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Экипажи четырех штурмовиков Су-25СМ "Грач" российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане отработали схему воздушной разведку в горах республики. Это было сделано, по информации пресс-службы Центрального военного округа РФ, которому подчинена и эта база, в рамках летно-тактического учения, начавшегося 30 августа.

К учению привлечены около 50 представителей летного и инженерно-технического состава. В ходе первого этапа экипажи самолетов провели разведку на наличие в горных ущельях условного противника, затем нанесли удар неуправляемыми ракетами "воздух-земля по целям на горном полигоне "Эдельвейс".

Кроме того, экипажи совершали полеты на групповую слётанность в сомкнутых боевых порядках, с выполнением посадки парой. Завершающим этапом учения, который пройдет 31 августа, станет самостоятельный поиск и поражение наземных целей, имитирующих скопление легкобронированной техники противника в заданном районе.

Российская военная авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/381226
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, ОДКБ
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