Жээнбеков: Нам как воздух нужна безупречная нравственность госслужащих

А для этого надо начать со своего близкого окружения. Надо всех заменить,и немедленно. "Серый кардинал" "подведет под монастырь".
Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызстана:
"Уважаемые соотечественники! Дорогие гости!
Искренне поздравляю вас с Днем независимости!
Независимость и свобода - главные ценности нашего общества, достигнутые через многовековую борьбу наших дедов и отцов.
Ценности, оплаченные кровью предков, слезами матерей, потом предыдущих поколений.
Нас сплачивают наши светлые мечты, общие цели и ответственность за судьбу страны, наших детей.
Мы построим наш Кыргызстан, где каждому из нас будет комфортно жить, работать и воспитывать детей.
Где будут расти счастливые, свободные дети свободных людей, где сама свобода станет ресурсом развития.
Кыргызстан - страна свободных людей!
Нам как воздух и вода нужны две "вещи" - монолитное единство народа и безупречная нравственность государственного руководства и служащих.
Сегодня, в этот великий День нашей государственности, призываю всех соотечественников, все политические силы объединиться вокруг главной задачи - построить процветающий Кыргызстан.
Кыргызстан с развитой экономикой и благополучной социальной средой, с нравственным обществом и справедливым государственным управлением.
Единство, межэтническая солидарность, чувство общей ответственности за судьбу страны– главные факторы нашего развития.
Мы будем поддерживать культурное многообразие, развитие национальных языков и традиций.
Внешняя политика, как и прежде, будет прагматичной, исходящей из национальных интересов. Будем развивать сотрудничество с соседними странами, с нашими партнерами по ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока.
Мы - единый народ с общей судьбой и общим будущим.
Нам жить и развиваться - только вместе.
Интересы страны - дороже всего!"