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Жээнбеков: Нам как воздух нужна безупречная нравственность госслужащих

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Президент КР Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызстана:

"Уважаемые соотечественники! Дорогие гости!

Искренне поздравляю вас с Днем независимости!

Независимость и свобода - главные ценности нашего общества, достигнутые через многовековую борьбу наших дедов и отцов.

Ценности, оплаченные кровью предков, слезами матерей, потом предыдущих поколений.

Нас сплачивают наши светлые мечты, общие цели и ответственность за судьбу страны, наших детей.

Мы построим наш Кыргызстан, где каждому из нас будет комфортно жить, работать и воспитывать детей.

Где будут расти счастливые, свободные дети свободных людей, где сама свобода станет ресурсом развития.

Кыргызстан - страна свободных людей!

Нам как воздух и вода нужны две "вещи" - монолитное единство народа и безупречная нравственность государственного руководства и служащих.

Сегодня, в этот великий День нашей государственности, призываю всех соотечественников, все политические силы объединиться вокруг главной задачи - построить процветающий Кыргызстан.

Кыргызстан с развитой экономикой и благополучной социальной средой, с нравственным обществом и справедливым государственным управлением.

Единство, межэтническая солидарность, чувство общей ответственности за судьбу страны– главные факторы нашего развития.

Мы будем поддерживать культурное многообразие, развитие национальных языков и традиций.

Внешняя политика, как и прежде, будет прагматичной, исходящей из национальных интересов. Будем развивать сотрудничество с соседними странами, с нашими партнерами по ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока.

Мы - единый народ с общей судьбой и общим будущим.

Нам жить и развиваться - только вместе.

Интересы страны - дороже всего!"


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URL: https://www.vb.kg/381228
Теги:
День независимости, Бишкек, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Болотбек
31.08.2019, 14:11

А для этого надо начать со своего близкого окружения. Надо всех заменить,и немедленно. "Серый кардинал" "подведет под монастырь".

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