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Глава РКФР Эркин Асрандиев пропал во время заплыва через Иссык-Куль

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- Бакыт Стамов
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Председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев пропал во время заплыва через Иссык-Куль. Об этом на своей странице в соцсети написала Гульбара Барыктабасова.

По ее словам, Асрандиев делал заплыв через Иссык-Куль и на середине расстояния пропал. Лодки не могут его найти.

"В 8 утра начал заплыв с Чырпыкты в сторону Кара-талаа, сопровождала надувная моторная лодка, которая сейчас вне зоны доступа. Час назад был в сети, находился между Тору-Айгыром и Кара-талаа", - написала она.

Пресс-секретарь МЧС Элмира Шерипова в комментариях подтвердила, что Эркин Асрандиев действительно пропал во время заплыва через Иссык-Куль.

"Для спасательных работ привлечены 10 спасателей МЧС", - сообщила она.


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URL: https://www.vb.kg/381231
Теги:
МЧС, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, поиски
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