Андрей Бельянинов в Москве отпраздновал с кыргызстанцами День независимости

При большом скоплении народа – жителей и гостей Москвы – в столичном парке - Государственном музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" прошел 31 августа этнокультурный праздник под названием "Кыргызстан за Евразийское единство". Он был организован силами посольства КР в РФ и местной кыргызской диаспоры и посвящен Дню независимости республики.

Одним из главных украшений праздника стали восемь юрт, установленные в центре парка от имени каждой из семи областей КР, а также самой дипмиссии. В юртах посетителей угощали блюдами национальной кухни, на развернутых по соседству торговых рядах желающие могли приобрести различную продуктовую, швейную и прочую продукцию, изготовленную в Кыргызстане, изделия народных мастеров.

Другим центром притяжения стала большая эстрада, на которой в течение нескольких часов, с небольшими перерывами, шла концертная программа. Номера, подготовленные профессиональными и самодеятельными артистами-кыргызстанцами перемежались выступлениями других участников, в их числе –оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, который принимал участие в завершившемся на днях ежегодном международном военно-музыкального фестивале в Москве "Спасская башня".

Здесь же прошла церемония официального открытия праздника. Со словами поздравлений к собравшимся под открытым небом обратились Чрезвычайный и Полночный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель Ассамблеи народов России Светлана Смирнова. Среди почетных гостей праздника были глава Ассамблеи народов Евразии и одновременно председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, председатель Комиссии по миграционным вопросам Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор автономной некоммерческой организации "Институт миграции и межнациональных отношений" Асламбек Паскачев, экс-послы РФ в КР Михаил Романов, Валентин Власов, экс-вице-премьер-министр КР Борис Силаев, другие государственные и общественные деятели обеих стран, лидеры кыргызских диаспоральных организаций, других национально-культурных центров в Москве.

-Сегодняшнее мероприятие посвящено именно евразийскому единству, потому что будущее Кыргызстан связывает с евразийским пространством, с евразийским народами и государствами, - сказал Аликбек Джекшенкулов.

Программа праздника включала и различные спортивные соревнования. На специально отведенных для этого площадках желающие состязались в борьбе на поясах, в перетягивании каната, играли в ордо, пляжный волейбол, к услугам детей и взрослых были также различные аттракционы. В дальнейшем состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем от имени министерств культуры, науки и образования Кыргызстана, награждение победителей и призеров турниров по волейболу, футболу, настольному теннису и бильярду, которые прошли ранее в рамках празднования Дня независимости КР, и победителей сегодняшних соревнований.

Праздник, который начался в 10.00, продлился до 17.00. И стал, по мнению многочисленных посетителей парка, ярким и незабываемым событием, пришедшимся на последний день лета, который выдался солнечным и жарким.