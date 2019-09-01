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Педагогов из КР пригласили к участию в конкурсе "Уроки Победы"

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- Евгений Денисенко
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Уроки Победы" – так называется конкурс методических разработок, который пройдет в России с 1 сентября 2019-го по 9 мая 2020 года. К участию в нем, как сообщили в Министерстве просвещения РФ, приглашаются также педагоги и методисты из стран СНГ.

Этот конкурс организуется в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и направлен на сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне. Решение об организации конкурса, посвященного 75-летию этой победы, принято Минпросом РФ, Группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом. Инициативу поддержали Министерство иностранных дел РФ и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество").

К участию в конкурсе, как рассказал в ходе заседания оргкомитета председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, будут приглашены как учителя истории, так и преподаватели гуманитарных дисциплин – русского и иностранных языков, литературы, музыки, изобразительного искусства. "Память нашего народа о Великой Победе опирается на твердое знание своей истории. Подчеркну, что черпать его можно не только в архивах. Испытания, пройденные нашей страной, глубоко укоренились и в нашей культуре – в художественной литературе, в музыкальных произведениях, в произведениях изобразительного искусства", – отметил Нарышкин.

Он также считает, что конкурс позволит выявить не только профессиональное мастерство, но и творческие способности преподавателей как в России, так и в станах СНГ: "Я рассчитываю, что в этом интересном интеллектуальном состязании примут участие десятки тысяч наших замечательных учителей и методистов".

Международное информационное агентство "Россия сегодня" взялось информировать на своих ресурсах, в том числе, в странах СНГ, о главных событиях конкурса. "Мы активно поддержим эту инициативу на наших зарубежных ресурсах. И, возможно, придумаем что-то оригинальное, чтобы поддержать в том числе иностранных участников, которые примут этот вызов", – заявил первый заместитель главного редактора МИА Сергей Кочетков.

В свою очередь, в "Россотрудничестве" заявили о полной готовности к реализации проекта. "Мы подготовили полный набор выставок, художественных фильмов, связанных с войной, которые переведены на семь языков", - сообщили в агентстве.


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URL: https://www.vb.kg/381248
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