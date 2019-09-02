Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ОДКБ выступили против героизации нацизма

69  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Комплекс вопросов, связанных с обеспечением коллективной безопасности, рассмотрен на состоявшемся в Москве заседании Постоянного совета ОДКБ. Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя в ОДКБ Кыргызской Республики (КР сейчас председательствует в Организации) Амана Мамбетсеитова, с участием заместителей Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского и Алымбая Султанова (Кыргызстан).

Были рассмотрены проекты повесток дня предстоящих сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Также обсужден ряд проектов политических заявлений, которые касаются 80-летия начала Второй мировой войны, ситуации в Афганистане, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире и борьбе с героизацией нацизма. Рассмотрение перечисленных документов продолжится на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ.

Кроме того, рассмотрен ход подготовки к Рабочей встрече министров иностранных дел государств ОДКБ, запланированной на 27 сентября Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе обсуждались, по информации пресс-службы ОДКБ, и на рабочей встрече начальников главных оперативных управлений генеральных штабов вооруженных сил государств-партнеров. Она проходила период с 28 по 29 августа в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области Кыргызстана. Группа офицеров во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым проработала планы развития военного сотрудничества на среднесрочную перспективу, пути совершенствования компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Постоянный совет организации ОДКБ - важнейший орган организации, который координирует взаимодействие государств–партнеров и состоит из их полпредов при ОДКБ. В ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381249
Теги:
Иссык-Кульская область, Центральная Азия, Кыргызстан, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  