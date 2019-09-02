В ОДКБ выступили против героизации нацизма

Комплекс вопросов, связанных с обеспечением коллективной безопасности, рассмотрен на состоявшемся в Москве заседании Постоянного совета ОДКБ. Оно прошло под председательством Постоянного и Полномочного представителя в ОДКБ Кыргызской Республики (КР сейчас председательствует в Организации) Амана Мамбетсеитова, с участием заместителей Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского и Алымбая Султанова (Кыргызстан).

Были рассмотрены проекты повесток дня предстоящих сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Также обсужден ряд проектов политических заявлений, которые касаются 80-летия начала Второй мировой войны, ситуации в Афганистане, стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обеспечения всеобъемлющей стабильности в мире и борьбе с героизацией нацизма. Рассмотрение перечисленных документов продолжится на очередном заседании Постоянного совета ОДКБ.

Кроме того, рассмотрен ход подготовки к Рабочей встрече министров иностранных дел государств ОДКБ, запланированной на 27 сентября Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Вызовы и угрозы военной безопасности в Центральноазиатском регионе обсуждались, по информации пресс-службы ОДКБ, и на рабочей встрече начальников главных оперативных управлений генеральных штабов вооруженных сил государств-партнеров. Она проходила период с 28 по 29 августа в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области Кыргызстана. Группа офицеров во главе с первым заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым проработала планы развития военного сотрудничества на среднесрочную перспективу, пути совершенствования компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Постоянный совет организации ОДКБ - важнейший орган организации, который координирует взаимодействие государств–партнеров и состоит из их полпредов при ОДКБ. В ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.