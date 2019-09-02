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В Бишкеке задержали водителя с автоматом "Калашникова"

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- ВБ
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В УВД Первомайского района г. Бишкек с заявлением обратился житель столицы К.Р. о принятии мер в отношении неизвестного лица азиатской внешности, который 31 августа 2019 года примерно в 14:20 часов на пересечении улиц Исанова-Киевской в Бишкеке, находясь за рулем джипа "Toyota Land Cruiser-200 прижал автомашину заявителя к обочине дороги. Затем выражаясь нецензурными словами пригрозил застрелить оружием, похожим на автомат Калашникова, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

"Сразу же был ориентирован личный состав УВД Первомайского района и ГУВД г.Бишкек по установлению и задержанию подозреваемого. Принятыми поисковыми и оперативно-розыскными мерами, сотрудниками службы криминальной милиции УВД Первомайского района г.Бишкек в районе ТЦ "Плаза" был задержан и доставлен вместе с автомашиной марки "Toyota Land Cruiser-200" подозреваемый С.У. 1991 года рождения в УВД Первомайского района г.Бишкек. В ходе осмотра вышеуказанной автомашины были обнаружены и изъяты: охотничий карабин марки "МА-АК" с темно-коричневым прикладом и страйкбольное оружие черного цвета, где внешним видом похожими на автомат Калашникова, патроны в количестве 51 шт., калибр 7,62, магазины в количестве 4 шт., армейская каска черного цвета, камуфлированная сумка и рюкзак. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанный водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные действия и назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении милиции.


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URL: https://www.vb.kg/381250
Теги:
ГУВД, задержание, оружие, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, автомобили
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