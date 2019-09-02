В Бишкеке в результате столкновения перевернулось авто

В Бишкеке столкнулись две автомашины, одна из них от удара перевернулась.

Как сообщает пресс-служба УОБДД по столицы, 1 сентября примерно в 16:30 часов водитель О.М. автомашины марки Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Месароша в южном направлении на пересечении с улицей Профсоюзная совершил столкновение с автомашиной марки Mazda 6 под управлением водителя А.С., который двигался по улице Профсоюзная в западном направлении.

В результате ДТП 3 пострадавших доставлены в больницу.

Машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.