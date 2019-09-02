Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке в результате столкновения перевернулось авто

272  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке столкнулись две автомашины, одна из них от удара перевернулась.

Как сообщает пресс-служба УОБДД по столицы, 1 сентября примерно в 16:30 часов водитель О.М. автомашины марки Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Месароша в южном направлении на пересечении с улицей Профсоюзная совершил столкновение с автомашиной марки Mazda 6 под управлением водителя А.С., который двигался по улице Профсоюзная в западном направлении.

В результате ДТП 3 пострадавших доставлены в больницу.

Машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381251
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  