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Штормовое предупреждение: Температура воздуха 2-3 сентября понизится

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- Оксана Гут
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Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение на 2-3 сентября.

По данным ведомства, сегодня и завтра по Кыргызстану ожидаются местами дожди, грозы, в горах снег, в отдельных районах возможны ливни.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных местах до 15-20 метров.

Температура воздуха понизится в Чуйской области ночью до 11-16 градусов, днем до 19-24 градусов.

В предгорных районах 5-10 градусов ночью, днем 13-18 градусов. В Таласе ночью 7-12 градусов, днем 17-22 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов, днем – 23-28 градусов, в предгорных районах ночью 9-14 градусов, днем – 19-24 градусов.

В акватории озера Иссык-Куль и сельхозугодиях Нарынской области днем 5-10 градусов, ночью – 15-20 градусов, в горных участках 1-6 градусов ночью, а днем 9-14 градусов.


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URL: https://www.vb.kg/381254
Теги:
Иссык-Кульская область, Нарынская область, Чуйская область, Кыргызстан, прогноз погоды, МЧС
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