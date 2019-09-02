Российских летчиков в Кыргызстане наградили за службу

На российской авиабазе "Кант", дислоцированной в Кыргызстане, более 20 военнослужащих награждены ведомственными наградами за добросовестное исполнение воинских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в подчинении которого находится и эта база.

Мероприятие проходило на плацу войсковой части. Летчикам и инженерам вручили награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, а также за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

В завершении церемонии командование авиабазы поздравило военнослужащих, поблагодарило за службу и пожелало успехов в жизни.

Объединенная российская военная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.