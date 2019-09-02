Безопасность на дорогах: За школами Бишкека закреплены сотрудники УОБДД

С началом первого учебного дня за всеми общеобразовательными учреждениями столицы закреплены сотрудники УОБДД по ГУВД города Бишкек для обеспечения безопасности дорожного движения учащихся. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Закреплённые инспекторы будут работать для недопущения детского травматизма на дорогах – систематически проводить профилактические беседы со всеми участниками дорожного движения, занятия с начальными классами о соблюдении правил дорожного движения, создавать команды ЮИДД для пропаганды ПДД.

Как отмечает пресс-служба УОБДД Бишкека, в этом году будут приложены значительные усилия, чтобы сделать передвижение юных участников дорожного движения по улицам и дорогам более безопасным.

- Основная наша задача - сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения. Ведь дети - самые незащищенные участники дорожного движения, - подчеркивают в ведомстве.

УОБДД по ГУВД города Бишкек также настоятельно рекомендует родителям провести профилактические беседы с детьми, разъяснить им основные ситуации, которые могут возникнуть на дороге и улице.