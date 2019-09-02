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В Россию не пропустили ягоды и фрукты из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Две попытки незаконного ввоза на территорию России более 42 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Кыргызстана пресечены с период с 22 по 29 августа сотрудниками Управление Россельхознадзора по Оренбургской области. По информации ведомства, груз, доставлявшийся с нарушением установленных требований, был остановлен на российско-казахстанском участке госграницы, по направлению к международным автомобильным пунктам пропуска "Орск" и "Сагарчин".

Отмечается, что 20 тонн винограда и сливы перевозились в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата, а 22,5 тонны сухофруктов – при наличии сертификата, не подтверждающего соответствие партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства РФ ввоз всей продукции на российскую территорию был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности. Под контролем должностных лиц регионального Управления Россельхознадзора был осуществлен возврат двух машин с подкарантинной продукцией в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/381260
Теги:
задержание, продовольствие, Россия, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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