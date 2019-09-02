Текебаев: Если Жээнбеков будет делать незаконные дела, то тоже ответит

Экс-депутат ЖК Омурбек Текебаев провел встречу со своими сторонниками на своей малой родине в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области. На встрече собрались несколько депутатов ЖК и другие политические сторонники Текебаева. Об этом сообщает издание elgezit.kg.

"Хочу высказать свою позицию насчет Сооронбая Жээнбекова. Как только меня выпустили из тюрьмы я дал мини-брифинг, где очень хорошо отозвался о действующем президенте. В интернете сразу начали писать, мол, Текебаев продался, прогнулся под нынешнюю власть. Хочу повторить еще раз, несмотря на то, что я являюсь ярым противником Атамбаева, я считаю, что все должно быть по закону и по справедливости. Говорят, что двое друзей не поделили власть, возможно, это и правда, мы этого не узнаем. Меня это не интересует. Меня больше интересует итоговый результат, согласно которому были выявлены все нарушения закона президентом Атамбаевым, с него сняли неприкосновенность, возбудили уголовное дело, идет следствие", - сказал он.

По мнению политика, это говорит о том, что в Кыргызстане не могут быть неприкосновенные ханы.

"Кроме Розы Отунбаевой, все бывшие президенты ныне преследуются законом. Сооронбай Жээнбеков своими действиями взял на себя большую ответственность, если он будет делать незаконные дела, как его предшественники, то через 4 года он тоже ответит по закону. Нынешними своими действиями он как бы говорит, что готов к этому", - заявил Текебаев.