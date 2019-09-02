Сотрудник мэрии Бишкека продал 8 муниципальных квартир и скрылся

Глава управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев разоблачил сотрудника управления Эрика Ашыралиева, который обманным путем завладел денежными средствами граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным столичного муниципалитета, Ашыралиев подделал документы.

"Уже бывший сотрудник УМИ Э. Ашыралиев подделал протокол аукциона по реализации муниципального имущества, а именно "продал" 8 квартир, расположенных по адресу: ул. Московская, 191. Получил деньги за "проданные" муниципальные квартиры и скрылся в неизвестном направлении.

1 сентября глава УМИ обнаружив данный факт, обратился с заявлением о принятии мер в отношении Э. Ашыралиева в ГУВД г. Бишкек. Преступление зарегистрировано в журнале ЕРПП, возбуждено уголовное дело, сотрудник объявлен в розыск.

Отметим, что сотрудник проработал в управлении порядка полутора месяцев", - говорится в сообщении мэрии столицы.