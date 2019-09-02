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Жээнбеков: Школа "Газпром" является показателем плодотворной работы КР и РФ

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- Оксана Гут
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"Глубокие знания дают силу любому человеку и облегчают его жизнь", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 2 сентября, на открытии общеобразовательной школы "Школа Газпром Кыргызстан" в городе Бишкек.

Глава государства поздравил учащихся с Днем знаний и началом нового учебного года.

"С Россией нас связывают особые доверительные отношения. Они основываются на исторических, традиционных узах дружбы, союзничества и стратегического партнерства. Россия наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер. Мы высоко ценим наши отношения с Россией", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что данная школа является первым большим совместным кыргызско-российским проектом в области школьного образования и выразил надежду на увеличение подобных образовательных учреждений в регионах страны.

Президент подчеркнул, что открытие указанной школы является показателем плодотворной, совместной работы Кыргызстана и России.

Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал педагогическому коллективу сил, терпения и мудрости в ответственной работе, а детям крепкого здоровья и хорошей учебы.

Он выразил благодарность всем лицам, задействованным в реализации данного проекта. Отметил, что в эпоху цифровизации необходимо увеличивать количество подобных школ по всей стране.

В своем выступлении Сооронбай Жээнбеков напомнил, что объем инвестиционных вложений "Газпрома" в экономику страны составил порядка 35 млрд сомов.

Президент отметил, что на сегодняшний день группа компаний "Газпром" перечислила в бюджет страны более 43 млрд сомов или 3,2 млрд долларов США, что благотворно влияет на развитие экономики нашей страны.

Он поблагодарил компанию "Газпром" за стабильное и бесперебойное обеспечение страны нефтепродуктами и авиатопливом, а с 2014 года и природным газом.

Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что до 2030 года планируется газифицировать до 60% страны или более 400 населенных пунктов. На данный момент на эти цели уже вложено порядка 25 млрд сомов.

Президент также подчеркнул и социальную ответственность компании, которая в рамках программы "Газпром - детям" завершила строительство 9 физкультурно-оздоровительных комплексов во всех регионах Кыргызстана.

"Ежегодно "Газпром" оказывает помощь участникам Великой Отечественной Войны, блокадникам Ленинграда, детским домам, больницам и особенно лицам с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели выделяются порядка 400 млн сомов социально-уязвимым слоям населения", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что общеобразовательная школа "Школа Газпром Кыргызстан" построена в рамках проекта "Газпром детям" и рассчитана на 960 ученических мест.

Она оснащена самым новейшим оборудованием и включает в себя учебные, административные и хозяйственные помещения со столовой, актовым залом, спортивными залами и бассейнами.


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URL: https://www.vb.kg/381266
Теги:
Газпром, Сооронбай Жээнбеков, школа, Бишкек
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