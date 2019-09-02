Карамушкина о политическом давлении: "Посадят – пускай, но молчать нельзя"

Сегодня на торжественном открытии очередной сессии Жогорку Кенеша VI созыва депутат, взятая под домашний арест по делу о захвате заложников 7 августа, Ирина Карамушкина не присутствовала. "Была в больнице", говорит сама парламентарий и отмечает, что с нее сняли неприкосновенность, но депутатский мандат остался. Поэтому помимо обсуждения повестки дня, инициирования законотворческих проектов, Карамушкина намерена на пленарном заседании в разделе "Разное" поднять вопросы по событиям в Кой-Таше.

- В Кой-Таше (до задержания Атамбаева – ред.) мы в том числе проводили полноценные встречи с избирателями. Туда приезжали люди со всей Чуйской области, с Иссык-Куля, Нарына. То, что нам разбомбили эту площадку – эти вопросы я поднимать буду. Потому что по закону "О политических партиях" в любой стране, которая считает, что идет по пути демократии, такая оппозиционная площадка должна быть. А власти своими действиями понизили рейтинг страны в глазах мирового сообщества. Закрыли два оппозиционных канала, нагло арестовали офис партии. Нам не дают собираться, все счета партии арестованы, то есть нас полностью лишили финансового источника, ссылаясь на уголовные дела в отношении Алмазбека Атамбаева. Хотя он заранее вышел из партии, но нам не дают работать. В судах мы ничего не можем доказать, доводы адвокатов вообще не слышат. Процессы ведутся в закрытых режимах. Эти вопросы надо поднимать, нельзя молчать – делать вид, что ничего не происходит. Сегодня это коснулось Атамбаева, завтра это коснется каждого гражданина, кто посмеет открыто говорить, что власть нарушает законы, - высказалась VB.KG Ирина Карамушкина.

Депутат также заявила, что сильнейшее давление оказывается и на молодежное крыло СДПК.

- Наши ребята из молодежного крыла хотели объехать все детские дома - просто отвлечь ребят, организовать их досуг, провести тренинги, поиграть с детьми в волейбол, футбол. Уже договорились с директором Беловодского детского дома, собрали команды и об этом, видимо, узнали власти. В итоге директор позвонила нашим ребятам и сказала: "извините, я не могу вас принять". Я думаю, на нее надавили, - рассказала парламентарий.

Что касается самой Карамушкиной, то и она чувствует на себе политическое давление. Среди соратников, коллег поддержку оказывают только Карамат Орозова и Асель Кодуранова. Остальные даже не спрашивают "как дела?", отмечает нардеп.

- Меня обвиняют в захвате заложников, организации массовых беспорядков, но никакой доказательной базы не предоставили. Власти пытаются применить свои рычаги давления, чтобы я замолчала, никуда не лезла и жила спокойно. Но извините, я социал-демократка по сути. Ну посадят – пускай, а дальше что? В СИЗО ГКНБ все битком забито, половина политических заключенных, которые были просто соратниками Атамбаева. Нарушаются законы, Конституция, власти вышли с правового поля, когда врывались с вооруженным штурмом на территорию частного дома в Кой-Таше. И теперь все это хотят навешать на нас. Мы не имеем право молчать, это будет предательство народа, - заключила Карамушкина.