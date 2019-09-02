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В Балыкчы осужденные начали печь хлеб для солдат (фото)

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- Оксана Гут
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В августе в колонии-поселении №51 в городе Балыкчы Иссык-Кульской области начала работать пекарня. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

До запуска пекарни при содействии государственного предприятия "Келечек" при Госслужбе исполнения наказаний в пустующем помещении был произведен капитальный ремонт и закуплено необходимое оборудование.

В производстве задействованы несколько осужденных. В день они выпускают 300 кг хлеба. Пекарня отвечает всем санитарным и техническим требованиям. В дальнейшем планируется увеличение производства до 600 кг в день.

Хлеб реализуется в военную часть Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, дислоцированное в городе Балыкчы.

Для справки:

ГП "Келечек" при ГСИН было создано постановлениям правительства КР от 20 ноября 2012 года.

Основной целью создания предприятия является развития доходоприносящей деятельности уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, а также создания необходимых условий содержания осужденных, обеспечения их трудовой занятостью.

ГП "Келечек" как подразделение ГСИН при ПКР имеет налоговые льготы, полностью освобождено от НДС, налога на прибыль и налога на продажу и имеет по стране 11 производственных участков (ПУ) и 1 филиал. Там задействованы 323 человек из числа спецконтингента и 63 работника из вольнонаемного персонала, которые выпускают промышленную продукцию и продовольственные товары: кирпич жженный, брусчатки разных форм, бордюры, пескоблоки, колючую проволоку, а также различные виды круп, животный жир, макаронные изделия и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/381273
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, ГСИН
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