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В Сокулуке 53-летний мужчина неоднократно насиловал свою 14-летнюю дочь

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- Оксана Гут
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29 августа по оперативной информации с рапортом обратился сотрудник СКМ Сокулукского района о том, что житель одного из сел Сокулукского района продолжительное время насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В результате их близости подросток родила ребенка.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Чуйской области, в результате оперативных действий факт рождения ребенка несовершеннолетней А.Б. 2005 г.р. от отца А.М. 1966 г.р. подтвердился.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 161 УК КР "Изнасилование". Гражданин А.М. 1966 г.р. водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, устанавливается местонахождение ребенка. Действиям врача, принимающего роды у несовершеннолетней, также будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/381283
Теги:
ГУВД, изнасилование, несовершеннолетние, Сокулукский район, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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