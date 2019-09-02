В Сокулуке 53-летний мужчина неоднократно насиловал свою 14-летнюю дочь

29 августа по оперативной информации с рапортом обратился сотрудник СКМ Сокулукского района о том, что житель одного из сел Сокулукского района продолжительное время насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В результате их близости подросток родила ребенка.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ГУВД Чуйской области, в результате оперативных действий факт рождения ребенка несовершеннолетней А.Б. 2005 г.р. от отца А.М. 1966 г.р. подтвердился.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 161 УК КР "Изнасилование". Гражданин А.М. 1966 г.р. водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы, устанавливается местонахождение ребенка. Действиям врача, принимающего роды у несовершеннолетней, также будет дана юридическая оценка.