На вершине Путина. Илим Карыпбеков попросил у президента РФ подарок (видео)

Бывший генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков 1 сентября покорил пик Путина и записал на его вершине обращение к российскому президенту Владимиру Путину. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

- Раз так получилось, что в День знаний мы совершили восхождение, я хотел предложить вам сделать вот что: я от вашего имени цифровизирую одну школу, открою там компьютерный класс. Школу выберет посольство России в Кыргызстане. А взамен вы мне подарите ваши именные часы, - говорит Илим Карыпбеков.

Свою просьбу он объяснил тем, что пока карабкался на пик разбил свои часы.

- Я верю в силу интернета и надеюсь, что посмотрите это видео и сделаете соответствующее решение, - заключил Карыбеков.

Он отметил, что давно помогает школам. Сейчас под его шефством уже находится десять школ.

Пик Владимира Путина расположен в горной системе Тянь-Шань на территории Чуйской области. Свое имя в честь Владимира Путина он получил в 2011 году. Высота пика составляет 4450 метров.