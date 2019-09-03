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Миллиарды кубометров воды из Токтогулки сливают в Казахстан - эксперт

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- Екатерина Улитина
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За лето энергетики слили в Казахстан более 2 млрд кубометров воды. На этом настаивает эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.

Ранее он обвинил Нацэнергохолдинг во лжи, настаивая, что энергетики поставили в Казахстан не 300 млн кубов, как это написано в официальном контракте, а 2 млрд. Национальный энергохолдинг обвинения опроверг, а выводы эксперта назвал ошибочными. После этого Умбеталиев выступил с новым заявлением.

"Расход воды из Токтогульского водохранилища, для поставки в Казахстан составил от 140-250 куб/сек., объем воды от 12 млн до 20 млн. кубов, и если умножить на 92 суток, то получится в порядке 1 млрд. 400 млн. кубов. Необходимо учитывать, расход воды с водохранилищ действующих ГЭС, ниже по течению реки Нарын и его боковых каналов, находящихся после Токтогульской ГЭС. Их расход составляет более 600 млн. кубов воды. А всего поставки воды в соседнюю страну составил более 2 млрд. кубов", - поделился подсчетами Умбеталиев.

Кроме того, он назвал договор с Казахстаном о поставке воды "не товарообменом, а товарообманом", так как, по его мнению, контракт заключен на заведомо не выгодных для КР условиях.

Отметим, ранее Нацэнергохолдинг сообщал, что Кыргызстан в летний период осуществляет поставку в Казахстан 300 млн кубов воды, соседи отдают этот объем в виде электроэнергии осенью. От того, сколько кубометров воды накопиться на Токтогульском водохранилище во многом зависит энергетическая безопасность Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381293
Теги:
Казахстан, энергетика, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Токтогульское водохранилище, Расул Умбеталиев
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