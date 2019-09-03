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В Москве задержали кыргызстанцев

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- Евгений Денисенко
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Как сообщили в посольстве КР в РФ, в Москве в ходе плановых мероприятий по выявлению лиц, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации, сотрудниками ее правоохранительных органов был задержан 21 гражданин Кыргызской Республики.

"С целью защиты их прав и интересов совершен выезд сотрудников консульского отдела посольства в соответствующий районный отдел полиции. По итогам проведенной работы все задержанные граждане были отпущены. При этом на 17 из них наложены административные штрафы за нарушения миграционного режима", - проинформировали в дипмиссии.

В этой связи посольство в очередной раз напомнило соотечественникам о необходимости избегать услуги посредников. И - лично подавать свои документы на регистрацию в территориальные органы миграционной полиции МВД РФ по месту своего проживания.


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URL: https://www.vb.kg/381294
Теги:
задержание, миграция, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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