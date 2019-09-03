Директором Департамента пробации стал Алмазбек уулу Зарылбек

Алмазбек уулу Зарылбек назначен директором Департамента пробации при Министерстве юстиции КР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, директора нового Департамента представил коллективу министр юстиции КР Марат Джаманкулов.

Отмечается, что сам Департамент пробации при Минюсте КР начал функционировать с 1 сентября 2019 года.

Для справки:

Алмазбек уулу Зарылбек родился 16 июля 1975 года в селе Кызыл-Дыйкан Чуйской области. Образование высшее юридическое. Ранее он работал в органах национальной безопасности КР, Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР, Чуй-Бишкекском управлении юстиции.

От редакции напомним, что закон "О пробации" вступил в силу с 1 января 2019 года. Институт пробации будет следить за исполнением наказания для осужденных, не связанного с лишением свободы.