Когда откроют улицу Токтогула? Мэрия просит подождать еще неделю

Улица Токтогула на участке от улицы Турусбекова до улицы Шевченко будет открыта для проезда транспорта 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, городские службы проводят ремонт теплотрассы, который должен был завершиться еще 25 августа.

"По словам подрядчика, технологический процесс не позволяет завершить ремонт раньше, чем 10 сентября", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в планах ОАО "Бишкектеплосеть" реконструкция теплосетей еще на одном участке улицы Токтогула между улицами Шевченко и Уметалиева. Ремонт потребует не меньше двух месяцев. Сейчас решается вопрос о выдаче ордера на проведение работ.

Напомним, что ремонт теплотрассы на улице Токтогула проводит компания "Юнис Курулуш" по заказу ОАО "Бишкектеплосеть".

Мэрия города Бишкек благодарит горожан и гостей столицы за терпение.