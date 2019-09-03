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Когда откроют улицу Токтогула? Мэрия просит подождать еще неделю

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- Екатерина Улитина
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Улица Токтогула на участке от улицы Турусбекова до улицы Шевченко будет открыта для проезда транспорта 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, городские службы проводят ремонт теплотрассы, который должен был завершиться еще 25 августа.

"По словам подрядчика, технологический процесс не позволяет завершить ремонт раньше, чем 10 сентября", - говорится в сообщении мэрии.  

Кроме того, в планах ОАО "Бишкектеплосеть" реконструкция теплосетей еще на одном участке улицы Токтогула между улицами Шевченко и Уметалиева. Ремонт потребует не меньше двух месяцев. Сейчас решается вопрос о выдаче ордера на проведение работ.

Напомним, что ремонт теплотрассы на улице Токтогула проводит компания "Юнис Курулуш" по заказу ОАО "Бишкектеплосеть".

Мэрия города Бишкек благодарит горожан и гостей столицы за терпение.


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URL: https://www.vb.kg/381301
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, Бишкек, ремонт дорог, модернизация
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