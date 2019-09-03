Специалисты из КР побывали в "Городе образования" в Москве

Представители более 60 стран, в том числе Кыргызстана, стали участниками Московского международного форума "Город образования", который проходил 29 августа – 1 сентября в российской столице, на ВДНХ.

Генеральный партнер форума Группа компаний "Просвещение" подготовила обширную программу мероприятий не только для специалистов, но и для школьников, родителей, студентов. Очередной, уже третий по счету форум стал международной площадкой по обмену опытом развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования. На нем также демонстрировались современные образовательные технологии, электронные ресурсы, программные решения, компьютерная техника, учебное оборудование и многое другое.

"Форум призван раскрыть практический опыт по интеграции городских ресурсов для эффективной реализации идей современного образования, использования потенциала организаций науки, культуры и бизнеса для формирования у школьников компетенций будущего", - подчеркнули в Министерстве просвещения РФ. В числе его участников были, как заявлено, представители государственных структур, органов управления образованием Москвы и регионов, представители российского и зарубежного профессиональных образовательных сообществ, систем образования, международные партнеры.

Большой блок на "Городе образования" был отведен Московской электронной школе, которая вбирает в себя абсолютно все ресурсы. В помощь родителям и ученикам в ней представлена информация об уроках, переменах, содержании дисциплин, для учителей собраны сценарии уроков, методическая литература, художественные произведения. С этого года любой родитель через МЭШ может дистанционно сообщить о том, почему его ребенок не пошел в школу. Данный опыт, как и многие другие передовые разработки, презентованные на форуме, представляют интерес, по общему мнению, и для зарубежных коллег.

Хорошие перспективы для сотрудничества открывает многим из них и подписание соглашения о генеральном партнерстве между этим форумом и Группой компаний "Просвещение". "Просвещение" – это образовательный интегратор общероссийского масштаба, мы с азартом поддерживаем коллег в стремлении к новым победам. И готовимся делиться с ними опытом на стыке новейших технологий и эффективных традиций российского образования", - говорит генеральный директор АО "Издательство "Просвещение" Дмитрий Климишин.

Напомним, что совсем недавно группа компаний "Просвещение" заключило с Министерством образования и науки Кыргызстана меморандум о сотрудничестве по вопросам книгоиздания. Документ предусматривает содействие в обеспечении школ республики школы новыми учебниками по отдельным предметам, адаптацию российских учебно-методических комплексов под местные образовательные программы.